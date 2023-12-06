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Широкая аудитория оценила третий сезон «Медленных лошадей» хуже предыдущих

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Фото: Pretty Pictures
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Продолжение «Медленных лошадей» от Apple TV+ пока уверенно впечатляет кинокритиков: из 29 рецензий только одна негативная. Среди более широкой аудитории релиз держится хуже всех остальных сезонов: 90% рейтинга на Rotten Tomatoes, хотя у второго было 95%, а у первого –– 92%. Как считают некоторые фанаты, в шоу чрезмерное количество клише, слишком много экранного времени выделено под бессмысленные погони, а персонаж Гари Олдмана, который исполнил одну из главных ролей, превратился из опытного специалиста в карикатурный собирательный образ шпиона-неудачника.

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Первый сезон «Медленных лошадей» был по одноименной книге Мика Геррона, второй –– «Мертвым львам» (за них автор был удостоен «Золотого кинжала» Ассоциации писателей-криминалистов), сюжет продолжения основан на «Реальных тиграх». Произведения рассказывают о шпионах и спецагентах-неудачниках из MI5 (госведомства британской контрразведки), которых за провалы на миссиях сослали в отдел «Слау Хаус» (от англ. «Slough House» –– «Дом-трясина» или «Дом-болото»).

В продолжении запланировано шесть эпизодов, и финальная серия выйдет 27 декабря, и «Медленных лошадей» уже продлили на четвертый сезон.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Шпионские тигры: вышел третий сезон «Медленных лошадей»

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