Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –12 градусов в Москве 6 декабря

Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, местами изморозь, гололедица и до –12 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 6 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –12…–10 градусов. Ночью ожидается до –18.

В Московской области прогнозируют –13…–8 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –21.

Ожидается слабый и восточный ветер со скоростью 3–8 м/c.

Атмосферное давление составит 760–763 мм ртутного столба.

Ранее, 5 декабря, Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за очень низких температур. Предупреждение о низких температурах в столице и Московской области будет действовать до 23:00 8 декабря.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что в Москве высота сугробов достигла рекордных для начала декабря показателей, и в ближайшее время снег таять не будет.

Накануне в МЧС сообщили, что со вторника по субботу в столице ожидаются аномальные морозы на 7–10 градусов ниже нормы.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов 4 декабря рассказал, что в течение всей недели температура в Москве будет снижаться и к пятнице достигнет отметки –20 градусов.