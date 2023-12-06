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Посол Израиля в России анонсировал завершение миссии в конце декабря

Посол Израиля в России Бен Цви анонсировал завершение миссии в конце декабря
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что он в конце декабря завершит свою миссию в Москве. Об этом он рассказал ТАСС 6 декабря.

«Я в конце декабря заканчиваю свою миссию в Москве и выхожу на пенсию», — сказал он.

Отмечается, что его преемницей будет Симона Гальперин, которая прибудет на следующий день по завершении его миссии.

Александр Бен Цви занимает должность посла Израиля в России с 2020 года.

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