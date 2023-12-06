Посол Израиля в России анонсировал завершение миссии в конце декабря

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что он в конце декабря завершит свою миссию в Москве. Об этом он рассказал ТАСС 6 декабря.

«Я в конце декабря заканчиваю свою миссию в Москве и выхожу на пенсию», — сказал он.

Отмечается, что его преемницей будет Симона Гальперин, которая прибудет на следующий день по завершении его миссии.

Александр Бен Цви занимает должность посла Израиля в России с 2020 года.

Ранее, 4 декабря, президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла иностранного государства. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца в Москве. Путин поздравил послов с официальным началом дипломатической деятельности в РФ, отметив, что оно проходит в непростые для мира времена. Грамоты главе российского государства вручили, в частности, послы Бурунди, Эфиопии, Казахстана, Мали, Греции, Туркмении, Великобритании, Мавритании, Австралии, Турции, Кувейта, а также Пакистана, Люксембурга, Словении, Сингапура, Германии, Гамбии, Южной Кореи, Швеции, Алжира и Доминиканы.