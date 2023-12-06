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В офисе Зеленского признали риск поражения Украины без помощи США

В США начали сомневаться по поводу выполнения обязательств по помощи Украине

CNN: ставка Путина на усталость Запада от Украины выглядит всё лучше
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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США терпит репутационные издержки в связи с оказанием помощи Украине, которая сейчас находится на грани исчезновения. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщил телеканал CNN.

«В то время как существование Украины находится под угрозой, репутация США как мирового лидера тоже [подвергается опасности]», — отмечается в материале.

Как подчеркнул телеканал, помощь США Украине в данный момент сталкивается с двумя серьезными обстоятельствами — приближением «суровой зимы» и усилением позиций российских войск в ходе конфликта.

Помимо этого, телеканал отметил особую степень обеспокоенности президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что продолжающийся палестино-израильский конфликт фактически «отодвинул Украину на второй план».

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Ранее в этот день руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге заявил, что США в ближайшие недели исчерпает средства для поддержки Украины. Миллер также подчеркнул, что американская администрация уже использовала более 97% выделенных на финансирование киевского режима средств.

Тогда же руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что у Украины без одобрения помощи стране в конгрессе США существует «большой риск» потерпеть поражение в конфликте. Он отметил, что если Соединенные Штаты решат отложить перевод очередной суммы денег, то ситуация Украины в конфликте не поменяется.

Также 5 декабря американский журналист Клейтон Моррис выразил мнение, что Украина потеряет еще большее количество территорий, если власти откажутся безоговорочно капитулировать. Киевский режим сделал неверный выбор, отказавшись от Минских соглашений, указал Моррис.

4 декабря агентство Bloomberg сообщило, что директор по бюджету в Белом доме Шаланда Янг указала в письме к конгрессу, что у США к концу текущего года закончатся средства для помощи Украине. В публикации уточнялось, что американская администрация надеется усилить давление на законодателей, чтобы те приняли пакет чрезвычайного финансирования.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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