В Белом доме прокомментировали отказ ХАМАС освободить женщин-заложниц

Отказ радикального палестинского движения ХАМАС освободить молодых женщин-заложниц сорвал перемирие на Ближнем Востоке. Об этом 5 декабря заявил президент США Джо Байден во время выступления на мероприятии для своей предвыборной кампании в Бостоне.

«Я буду предельно ясным: отказ ХАМАС освободить оставшихся молодых женщин сорвал эту сделку и положил конец паузе в боевых действиях», — подчеркнул Байден, добавив, что женщины в основном в возрасте от 20 до 39 лет.

Все удерживаемые ХАМАС заложники должны быть немедленно освобождены и США не прекратят добиваться их возвращения к семьям, добавил Байден.

Кроме того, американский лидер обвинил боевиков ХАМАС в сексуальном насилии над женщинами и девочками.

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в тот же день заявила, что ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.