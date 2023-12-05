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Немецкий журналист назвал контрнаступление ВСУ крупнейшим просчетом США

Журналист Репке назвал крах наступления ВСУ самым большим провалом США
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке назвал наступление вооруженных сил Украины (ВСУ) одним из крупнейших стратегических просчетов США. Своим мнением он поделился 5 декабря на странице в соцсети X (бывш. Twitter).

«Администрация (Джо. — Ред.) Байдена вводила в заблуждение Украину, мир и саму себя в течение почти шести месяцев, прежде чем осознала реальность», — написал он.

Репке также отметил, что США недостаточно помогали Украине и не в полной мере оказывали военную поддержку. По словам эксперта, Вашингтон поставил Киеву 31 из более чем 2,6 тыс. исправных танков M1 Abrams, а также 20 из более чем 3 тыс. ракет ATACMS.

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1 декабря военный эксперт Владимир Прохватилов рассказал, что двигатели танков M1A1 Abrams на Украине быстро забиваются песком и грязью и выходят из строя. Кроме того, они потребляют достаточно большое количество горючего.

Ранее, 15 октября, немецкий журналист Bild Юлиан Репке заявил, что военная техника, поставленная Западом Украине, не приносит никаких успехов ВСУ, поскольку успешно уничтожается российской армией. По словам журналиста, Вооруженные силы (ВС) РФ не позволяют украинским военным использовать западное вооружение по назначению, и в итоге ВСУ вынуждены передвигаться пешком.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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