Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Взрывы раздались на юге Украины. Об этом 5 декабря сообщает украинское издание «Зеркало недели».

«Одесса, сообщают о взрывах», — отмечается в сообщении.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской и Николаевской областях сейчас звучит воздушная тревога.

Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее 5 декабря в Днепропетровской области Украины прогремели взрывы.

В тот же день взрывы были слышны в Винницкой области Украины.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.