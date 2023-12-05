Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы раздались на юге Украины. Об этом 5 декабря сообщает украинское издание «Зеркало недели».
«Одесса, сообщают о взрывах», — отмечается в сообщении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской и Николаевской областях сейчас звучит воздушная тревога.
Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.
Ранее 5 декабря в Днепропетровской области Украины прогремели взрывы.
В тот же день взрывы были слышны в Винницкой области Украины.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.