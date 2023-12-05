Заседание СБ ООН по проблеме поставок оружия Киеву пройдет 11 декабря

Заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по проблеме поставок оружия Киеву пройдет по запросу РФ 11 декабря. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский во вторник, 5 декабря, в своем Telegram-канале.

«11 декабря в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск) состоится запрошенное нами заседание по поставкам западного оружия на Украину», — написал он.

Полянский также добавил, что 8 декабря пройдет неформальное заседание СБ по «Формуле Арриа», посвященное 10-летию событий на Майдане.

«Постараемся привлечь в качестве докладчиков непосредственных участников тех событий, во многом предопределивших незавидную судьбу Украины», — отметил зампостпреда.

Ранее в этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью украинскому телеканалу ICTV, что страны Североатлантического альянса продолжат помогать Украине. Столтенберг также обратил внимание на обязательства стран — членов НАТО по передаче Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) и формированию центра для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 в Румынии.

Комментируя это заявление, кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков отметил в беседе с «Известиями», что оно свидетельствует о нежелании Запада проявлять какую-либо рефлексию относительно изменения политики блока в украинском кризисе.

Европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, к 2025 году Украина может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время в западных странах всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.