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Госдеп США объявил награду в $7 млн за информацию об Артеме Уссе

Госдеп США пообещал заплатить до $7 млн за информацию об Артеме Уссе

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Государственный департамент США пообещал заплатить до $7 млн каждому, кто предоставит информацию о местонахождении предпринимателя Артема Усса. Об этом сообщается в заявлении для прессы официального представителя ведомства Мэтью Миллера, опубликованном во вторник, 5 декабря.

«Сегодня Государственный департамент объявляет о предложении вознаграждения в рамках программы вознаграждений по борьбе с транснациональной организованной преступностью (TOCRP) в размере до $7 млн для за информацию, которая приведет к аресту гражданина России Артема Александровича Усса», — сказано в заявлении.

Отмечается, что Усса обвиняют в «заговоре с целью ограбления департамента или агентства Соединенных Штатов Америки», а также в попытках уклонения от санкций.

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Усс был арестован в октябре 2022 года в Италии по запросу американского министерства юстиции. Его обвинили в обходе санкций и отмывании денег. Мужчина свою вину не признал.

Спустя месяц, в конце ноября, суд в Милане отпустил Усса из тюрьмы под домашний арест. Позднее, 21 марта 2023 года, итальянский суд одобрил экстрадицию Усса в США. На следующий день мужчина смог сломать электронный браслет и сбежать.

В начале апреля Усс сообщил о своем нахождении в России. Он признался, что вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста. Мужчина рассказал, что изначально рассчитывал на беспристрастность суда, однако итальянское правосудие, по его словам, показало «свою явную политическую ангажированность», а также готовность «прогнуться под давлением властей США».

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