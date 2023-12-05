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США ввели визовые ограничения против причастных к насилию на Западном берегу Иордана
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США ввели визовые ограничения против причастных к насилию на Западном берегу Иордана

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Фото: Global Look Press/Mamoun Wazwaz
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США ввели визовые ограничения против израильских поселенцев, которые участвовали в актах насилия над палестинцами на Западном берегу реки Иордан. Об этом 5 декабря говорится в заявлении американского госдепартамента.

«Сегодня государственный департамент вводит новую политику по визовым ограничениям против лиц, которые, как считается, причастны к подрыву мира, безопасности и стабильности на Западном берегу через совершение актов насилия или иных действий», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Ограничениям могут быть подвергнуты и ближайшие члены семей указанных лиц. В госдепартаменте указали, что лица, против которых вводятся меры, незаконно ограничивают доступ мирного населения к жизненно важным услугам и предметам первой необходимости.

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Ранее 5 декабря в министерстве здравоохранения Палестины сообщили, что число пострадавших в результате столкновений с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Западном берегу с начала эскалации конфликта достигло 3,2 тыс. человек. За день до этого минздрав Палестины сообщил, что два палестинца погибли после огня израильской армии в районе Саир в окрестностях города Хеврон на Западном берегу.

Тогда же телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные главы минздрава сектора Газы Ашрафа аль-Кидры сообщил, что в анклаве погибли 15 899 человек, в том числе 238 медработников, с начала обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Со стороны Израиля число погибших, по последним данным, составляет около 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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