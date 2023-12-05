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Средства ПВО обезвредили шесть беспилотников над Белгородской областью

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Фото: РИА Новости
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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), еще три перехвачены над территорией Белгородской области. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает Министерство обороны России.

«5 декабря около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

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30 ноября российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью, а днем ранее в Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника над Ростовской областью.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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