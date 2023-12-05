Средства ПВО обезвредили шесть беспилотников над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), еще три перехвачены над территорией Белгородской области. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает Министерство обороны России.

«5 декабря около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

30 ноября российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью, а днем ранее в Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника над Ростовской областью.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.