В ПСБ рассказали о способах укрепить «цифровой иммунитет»

Пользователям гаджетов, чтобы укрепить «цифровой иммунитет», нужно следить за паролями, обновлять ПО и чистить память, рассказали в пресс-службе ПСБ.

Там отметили, что, во-первых, необходимо взять за правило устанавливать на всех устройствах и личных кабинетах надежные пароли. Следует при этом использовать разные комбинации и регулярно их менять.

Во-вторых, стоит обновлять программное обеспечение и операционные системы, поскольку в последних версиях всегда максимально исправлены уязвимости.

В-третьих, нужно чистить память устройств.

Еще надо установить антивирус и регулярно его обновлять, а также использовать настройки конфиденциальности в соцсетях, чтобы не дать мошенникам собрать много личной информации.

Кроме того, следует шифровать устройства и другие носители, содержащие конфиденциальные данные (ноутбуки, планшеты, смартфоны, съемные диски, ленты для резервного копирования и облачное хранилище).

Старший вице-президент – директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо посоветовал настроить защиту с использованием многофакторной аутентификации для всех основных учетных записей, где это возможно.

Еще он рекомендовал перед утилизацией или продажей старого гаджета очистить память устройства, чтобы не допустить доступ третьих лиц к персональным данным.

В ПСБ подчеркнули, что соблюдение элементарных основ цифровой безопасности при работе с интернетом защитит пользователя от фишинга, потери данных и сетевых атак.