Водитель авто погиб после столкновения с лосем в Ленобласти

Водитель автомобиля погиб после столкновения машины с перебегавшим проезжую часть лосем в Ленинградской области, пассажир в больнице. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает ГУ МВД по региону в Telegram-канале.

Авария произошла в 17:25 на 38-м км автодороги «Подъездной путь к морскому торговому порту Усть-Луга». В результате 30-летний водитель Kia Rio погиб на месте, а пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

В конце ноября четыре человека пострадали в лобовом ДТП на трассе «Нарва» в Ленобласти. О причинах аварии не сообщалось.