ХК «Спартак» представил Ковальчука в качестве игрока команды

Московский хоккейный клуб «Спартак» во вторник, 5 декабря, представил олимпийского чемпиона Илью Ковальчука в качестве игрока команды. Это произошло во время перерыва в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного «Динамо». Трансляция матча идет на сайте лиги.

Во время паузы в игре на медиакубе стадиона «Мегаспорт» показали ролик с Ковальчуком, в котором спортсмен жмет руку главному тренеру «Спартака» Алексею Жамнову. Хоккеист появился в кадре с игровым свитером красно-белых под номером 71. В конце видео появилась надпись «Добро пожаловать домой, Илья».

40-летний Ковальчук является воспитанником московского «Спартака», олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Он приостановил карьеру после сезона-2020/2021. Последним клубом Ковальчука был «Авангард».

В октябре ХК «Спартак» установил клубный рекорд по количеству побед подряд в КХЛ. 18 октября команда обыграла «Сочи» в гостях со счетом 3:1. В составе гостей шайбы забросили Михал Чайковски, Герман Рубцов и Андрей Локтионов. У хозяев льда отличился Артур Тянулин.