Госдеп США объявил награду в $7 млн за информацию об Артеме Уссе

Госдепартамент США объявил о вознаграждении до $7 млн за информацию о местонахождении российского предпринимателя Артема Усса, который ранее был задержан в Италии, однако позднее вернулся в Россию. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщается на сайте ведомства.

Американские власти обвиняют Усса в попытке обхода санкций и «заговоре с целью мошенничества».

«Государственный департамент объявляет о предложении вознаграждения в размере до $7 млн за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению гражданина России Артема Александровича Усса», — сказано в сообщении.

Средства Госдеп пообещал передать в рамках программы вознаграждений по борьбе с транснациональной организованной преступностью (TOCRP), передает «Газета.Ru».

19 октября 2022 года американское министерство юстиции сообщило об аресте Усса в Италии. США обвинили его в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс не признал свою вину, а его отец назвал обвинения США политизированными.

Спустя месяц суд в Милане отпустил Усса из тюрьмы под домашний арест, о чем ходатайствовали адвокаты. Позднее, 21 марта 2023-го, суд в Италии одобрил экстрадицию Усса в США. На следующий день мужчина смог сломать электронный браслет и сбежать. Его начала разыскивать полиция.

4 апреля Усс сообщил о своем нахождении в России. Он признался, что вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста. Мужчина рассказал, что изначально рассчитывал на беспристрастность суда, однако итальянское правосудие, по его словам, показало «свою явную политическую ангажированность», а также готовность «прогнуться под давлением властей США».