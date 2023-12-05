Нейтральная теория

Последнее в нынешнем году большое заседание МОК с участием Томаса Баха не принесло кардинальных изменений в позиции Лозанны по «русскому вопросу». Олимпийский саммит 5 декабря подтвердил, что рекомендации по участию россиян и белорусов в крупных соревнованиях остаются неизменными, никаких дополнительных квот в Париж из-за пропуска квалификаций наши спортсмены не получат, а сам вопрос с приглашением на Игры-2024 нейтральных спортсменов из отстраненных стран будет решаться в марте будущего года.

При этом председатель комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо сообщила участникам саммита, что «подавляющее большинство спортсменов во всем мире считают, что спортсмены не должны подвергаться наказанию за действия своих правительств». А международные федерации выступили за допуск наших нейтралов в Париж-2024. Другой вопрос, что условия этого допуска нас точно не порадуют.

Собственно, главное заявление по интересующей нас теме Томас Бах сделал еще на прошлой неделе по время визита в строящуюся Олимпийскую деревню в Париже. «В зависимости от того, что будет сказано на Олимпийском саммите в декабре, исполнительный комитет МОК примет решение по вопросу допуска России и Белоруссии на Игры-20224 в ближайшие месяцы, то есть на своем заседании в марте», — сказал глава МОК. Саммит, на который были приглашены «мировые лидеры олимпийского движения» (россияне в их число не вошли), по большому счету лишь повторил прежние решения: беспрецедентные ограничения на допуск наших атлетов на крупные старты сохраняются, подвижек в нормализации отношений не предвидится.

«На Олимпийском саммите было сообщено, что, несмотря на отстранение Олимпийского комитета России, МОК не изменил свои рекомендации относительно участия индивидуальных нейтральных спортсменов в международных соревнованиях, — говорится в коммюнике по итогам заседания. — Было подчеркнуто, что такая защита прав отдельных спортсменов на участие в соревнованиях, несмотря на приостановку деятельности их Национального олимпийского комитета, является устоявшейся практикой, уважающей права человека, и применялась ранее».

При этом МОК подтвердил, что участие нейтральных спортсменов в Олимпиаде возможно только при соблюдении существующих строгих условий. Ни система квалификации, разработанная международными федерациями, ни количество выделенных лицензий не будут изменены для нейтральных атлетов.

Помимо прочего, МОК подтвердил необходимость продолжения антидопинговой программы в отношении россиян под контролем ВАДА и еще раз выразил недовольство проектом Игр дружбы, назвав их политизированными.

Теперь перевод с чиновничьего на нормальный язык — что всё это значит для нашего спорта? Судя по тональности заявлений саммита, в целом олимпийское сообщество считает вопрос допуска нейтральных россиян и белорусов в Париж практически решенным. Но с сохранением всех объявленных ранее ограничений — без гимна и флага, без собственной делегации, без участия представителей ЦСКА и «Динамо», без спортсменов из командных видов спорта и коллективных дисциплин, плюс при условии соблюдения «политической нейтральности». Последнюю, скорее всего, будут проверять международные федерации — каждая по своим собственным критериям и за счет подавших заявки атлетов.

Кроме того, те из спортсменов, которые не по своей вине пропустили олимпийский отбор, дополнительного шанса и wild card не получат. Все эти сложности практически гарантируют минимальное представительство атлетов с российскими паспортами на Играх в Париже. Скорее всего, на ОИ выступят только теннисисты и представители единоборств (борцы, дзюдоисты, тхэквондисты), остальные — в лучшем случае единичными представителями. Если в сумме получится больше полусотни участников, будет хорошо (в прошлом бывало в десять раз больше). Те, кто останется дома, смогут утешать себя мыслью: поездка в Париж в обозначенных условиях невозможна и бессмысленна.

Теоретически критерии или отклонение заявок можно было бы оспорить в арбитраже, но МОК предусмотрительно лишил наш Национальный олимпийский комитет признания из-за «нарушения территориальной целостности НОК Украины» (включения в состав ОКР организаций из новых регионов). Российская сторона подала апелляцию, но Лозаннский суд, которым руководит вице-президент МОК, надо полагать, сделает всё, чтобы затянуть рассмотрение дела как минимум до осени 2024 года. А в условиях дисквалификации ОКР бороться за права российских атлетов на Олимпиаде будет крайне затруднительно.

Предполагается, что компенсацией для тех наших спортсменов, кто не попадет в Париж, станут Всемирные Игры дружбы в Москве, Екатеринбурге и Минске, намеченные на 15–29 сентября 2024 года. Однако МОК уже неоднократно называл эти старты политически мотивированными и точно вместе с ВАДА станет препятствовать приезду в Россию иностранных атлетов. Западные делегации соревнования наверняка бойкотируют, но представители дружественных стран, а также отдельные звезды из недружественных государств приедут — хотя бы ради солидного призового фонда. Официально Игры дружбы — это не альтернатива Олимпиаде, а коммерческие старты, которые легко можно провести без МОК и без международных федераций.

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора