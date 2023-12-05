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Военнослужащего ВСУ приговорили к 28 годам тюрьмы за расстрел жителей Мариуполя

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Фото: СК РФ
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Суд приговорил к 28 годам колонии строгого режима военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Нарыжного, который в начале 2022 года участвовал в расстреле мирных жителей Мариуполя. Об этом 5 декабря сообщил Следственный комитет России (СК РФ).

«Признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, разбойном нападении с применением оружия, а также убийстве двух лиц, совершенном в составе организованной группы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие установило, что в феврале 2022 года Нарыжный и другие военнослужащие 12-й бригады оперативного назначения восточного объединения украинской Национальной гвардии располагались на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Получив незаконный приказ о хищении имущества мирных жителей для передачи вооруженным формированиям Украины, боевики открыли огонь по двигавшемуся неподалеку автомобилю. В результате водитель и пассажир машины скончались на месте, а военнослужащие ВСУ забрали автомобиль.

Нарыжный рассказал следователям, что выпустил по машине около десяти патронов из автомата, целившись при этом в лобовое стекло. Другой соучастник преступления погиб в ходе боевых действий в 2022 году, добавили в СК.

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Ранее в этот день Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил 29-летнего разведчика ВСУ Алексея Волошенюка к 23 годам колонии строгого режима за расстрел мирного жителя в Мариуполе в составе организованной группы лиц. По данным следствия, в апреле 2022 года Волошенюк по приказу командира расстрелял случайного пожилого мужчину на Зеленогорской улице города, где ВСУ оборудовали боевые позиции. От полученных ранений 61-летний пенсионер погиб на месте.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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