Субподрядчик назвал «казусом» падение стены при сносе здания в Москве

Падение стены при сносе корпуса Российского университета в Москве произошло по недоразумению, так как машинистом была «немного нарушена техника безопасности». Об этом 5 декабря заявил «Известиям» руководитель ведущей работы на объекте в качестве субподрядчика «Базы 818» Андрей Костенко.

«Произошло обрушение. Машинист нарушил немного технику безопасности. <...> Вот такой казус, бывает. При сломе здания такое иногда происходит», — сказал он.

Ранее в этот день в соцсетях появились кадры падения крупного обломка стены здания в Минаевском переулке. На них видно, как часть стены падает на дорогу и тротуар. К счастью, на пешеходной части в этот момент не было людей, а проезжавшая мимо машина успела остановиться.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура заявила, что проведет проверку.