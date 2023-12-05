Экономист сделал прогноз по курсу доллара до конца года

Стоимость рубля по отношению к доллару радикально не изменится до конца года. Такой прогноз директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов сделал во вторник, 5 декабря.

По словам экономиста, благодаря усилиям Центробанка (ЦБ) и Минфина системное ослабление российской валюты закончилось, и он стабилизировался.

«Каких-то радикальных изменений до конца года точно не произойдет. Некий диапазон курса, с которым примирились все, составляет от 87 до 97 рублей за доллар. Пока рубль в этом диапазоне, мы понимаем, что ничего не происходит экстраординарного», — сказал Ордов в разговоре с Lenta.Ru.

При этом эксперт отметил, что в настоящее время укрепления рубля ждать не стоит.

Ранее в этот день стоимость доллара на Московской бирже впервые с 13 ноября поднялась выше 92 рублей, передает RT.

Таким образом, расчетами на «завтра» курс американской валюты на 15:35 мск подрос на 1,10 рубля — до 92,03 рубля, а европейской (евро) — на 1,12 рубля, составляя 99,62 рубля, передает НСН. Китайский юань в то же время увеличился на 13 копеек, до 12,86 рубля.

Днем ранее сообщалось, что курс доллара на Мосбирже поднялся выше 91 рубля впервые с 14 ноября. Так, на 17:02 американская валюта прибавила 0,68% — до отметки 91,02 рубля. В то же время евро прибавлял 0,63%, поднимаясь до 98,57 рубля.

Также 4 декабря эксперты спрогнозировали курс американской валюты. По словам управляющего директора по инвестициям УК ПСБ Николая Ряскова, в конце года доллар будет стоить примерно 95 рублей. Рясков отметил, что американская валюта дорожает на торгах второй день.