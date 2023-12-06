Проект «Москва помогает» стал лауреатом премии «Мы вместе»

Проект «Москва помогает» отмечен международной премией «Мы вместе», сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Она уточнила, что проект победил в номинации «Мы вместе — Россия». Церемония награждения прошла на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«В этом году на премию «Мы вместе» было направлено почти 40 тыс. заявок со всей страны. Больше всего — от жителей столицы: 2,5 тыс. Отмеченный жюри проект «Москва помогает» почти за два года объединил свыше 55 тыс. человек и 500 организаций», — рассказала Сергунина.

Призеры и победители получат гранты на реализацию проектов, помощь в организации мероприятий, а также возможность стать лауреатами государственной награды — знака отличия «За благодеяние».

Организатором заявочного и регионального этапов премии «Мы вместе» в столице выступил ресурсный центр «Мосволонтер» при поддержке столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Проект «Москва помогает» стартовал в феврале 2022 года. За это время было собрано более 3,6 млн различных товаров (одежда, детское питание, канцелярские товары, книги) для жителей новых регионов России и приграничных территорий. Для работы штабов был сформирован волонтерский корпус, к которому присоединились 14 тыс. человек.