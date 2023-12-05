Путин поделился самым теплым воспоминанием из детства

Президент России Владимир Путин во вторник, 5 декабря, на заседании наблюдательного совета «Движения первых» рассказал о самом теплом детском воспоминании, связанном с семьей. Он вспомнил, как однажды его поставили в угол.

Российский лидер акцентировал, что это воспоминание — «интимная вещь», поэтому он рассказал только начало этой истории, пообещав задавшей вопрос девушке лично рассказать ее завершение.

«Мама поставила меня в угол. Уже не помню, за что. В течение какого-то времени ходила, грозно смотрела и спрашивала: «Ты будешь прощения просить или нет?» — поделился Путин.

По словам президента, после она начала его целовать, сама вытащила из угла. Но то, как мама это делала, это отдельный разговор, подытожил российский лидер.

Ранее, 4 декабря, Путин во время своего первого посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ пожелал детям исполнения желаний. Осмотрев залы, Путин маркером написал пожелание на стене павильона: «Исполнения желаний, планов». Ребята, вместе с которыми президент осматривал павильон, тоже оставили свои пожелания на выставке. Они пожелали ее будущим посетителям добра, любви и удачи.