ВС РФ обеспечили прекращение огня для безопасной ротации наблюдателей на ЗАЭС

Вооруженные силы (ВС) РФ и Росгвардия во вторник, 5 декабря, вводили режим прекращения огня на Запорожской атомной электростанции (АЭС) для обеспечения безопасной ротации миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщили в Минобороны (МО) РФ.

«Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Прекращение огня объявлялось с 6:00 до 18:00 по маршруту движения наблюдателей организации, начиная с места перехода у разрушенного моста вблизи населенного пункта Каменское Запорожской области.

Режим неукоснительно соблюдался всеми российскими военнослужащими, подчеркнули в МО. Кроме того, саперы ВС РФ обследовали пункт перехода на возможное наличие неразорвавшихся украинских боеприпасов.

Уточняется, что в составе очередной группы представителей МАГАТЭ прибыли четыре инспектора. После передачи им дел российские военные также безопасно доставили к пункту перехода их коллег, которые находились на станции в течение месяца.

Ранее, 2 декабря, «Росатом» сообщил по итогам встречи генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси о запланированных на январь–февраль 2024 года полномасштабных консультаций России с агентством по ситуации вокруг ЗАЭС.

До этого, 28 ноября, Лихачев отмечал, что у «Росатома» нет оснований для беспокойства о состоянии блоков станции. Он также подчеркивал, что в ближайшие месяцы он не видит перспектив поднятия блока выхода на генерацию атомной электроэнергии. По его словам, для возможной эксплуатации станции необходимо решить вопрос прекращения военных угроз.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.