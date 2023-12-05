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Тубдиспансер на улице Шаляпина в Казани снесут к декабрю 2024 года

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В Казани объявили о поиске подрядчика на снос старого противотуберкулезного диспансера. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на документацию соответствующего тендера на портале госзакупок.

Речь идет об объекте на улице Шаляпина, 20. Подрядчику предстоит снести двухэтажную поликлинику с пристроем, возведенную в 1905 году и перестроенную уже в 1980-е годы, а также двухэтажный стационар с пристроем 1950 года постройки.

В перечень демонтируемых объектов входят и другие строения, расположенные поблизости. Как уточняет информагентство, будут снесены лаборатория, хозяйственно-бытовой корпус, два гаража, проходная, ангар со складом, механическая мастерская.

Максимальная стоимость контракта оценивается в 48,56 млн рублей. Определить подрядчика планируется 14 декабря.

Заказчиком выступает Главстрой Татарстана. Ожидается, что тубдиспансер будет снесен к декабрю 2024 года.

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