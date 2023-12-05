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Калягин выразил соболезнования в связи со смертью Владимировой

Калягин: Владимирова была верна театру до конца
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Народный артист РСФСР, руководитель театра Et Cetera Александр Калягин 5 декабря выразил соболезнования в связи со смертью коллеги по цеху Татьяны Владимировой.

«Она любила театр самозабвенно, была ему верна до конца. Выдающаяся актриса, по-настоящему большая актриса. Полвека она посвятила сцене. В нашем театре работала со дня основания, и очень много сделала для его развития», — приводит Telegram-канал театра слова Калягина.

Он выразил Владимировой благодарность за блистательные роли, а также за то, что она была для всего коллектива театра «нравственным ориентиром, эталоном интеллигентности и мудрости».

Кроме того, руководитель Et Cetera вспомнил последнюю роль актрисы в спектакле «Любовный напиток» Питера Шеффера. По его словам, героиня Владимировой была уверена, что только театр способен преобразить мир и вернуть людям естество.

О смерти народной артистки России руководство театра сообщило ранее в этот день. Причина кончины не уточнялась.

Татьяна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. В 1973-м она окончила Школу-студию МХАТ. С 1993 года артистка служила в Et Cetera, играя в спектаклях «Дядя Ваня», «Лекарь поневоле», «Смуглая леди сонетов», «Дон Кихот». Владимирова также снялась в 20 картинах, в том числе в фильме Алексея Германа – младшего «Довлатов» и сериале «Теория вероятности».

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