МОК заявил об отсутствии изменений в рекомендациях по участию россиян в ОИ
Международный олимпийский комитет (МОК) не изменил рекомендации, касающиеся участия в Олимпийских играх спортсменов из России, несмотря на отстранение Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом 5 декабря сообщается в пресс-релизе МОК по итогам Олимпийского саммита в Лозанне.
«Саммит был проинформирован о том, что, несмотря на отстранение ОКР, МОК не изменил своих рекомендаций относительно участия индивидуальных нейтральных спортсменов на строгих условиях», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что такая защита прав отдельных спортсменов на участие в соревнованиях, несмотря на отстранение национального олимпийского комитета, является устоявшейся практикой и уже была реализована во время прошлой Олимпиады.
12 октября официальный представитель МОК Марк Адамс сообщил об отстранении от работы ОКР в связи с включением в него олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, решение исполкома МОК действует «до дальнейшего уведомления».
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