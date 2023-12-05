Прокуратура проверит падение стены при сносе здания в Москве

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет проверку после обрушения в Москве стены корпуса Российского университета транспорта в ходе сноса здания. Об этом 5 декабря сообщается в Telegram-канале ведомства.

Кадры падения крупного обломка стены седьмого корпуса вуза в Минаевском переулке появились этим вечером в социальных сетях. На них видно, как часть стены падает на дорогу и тротуар. При этом в тот момент на пешеходной части не было людей, а проезжающая мимо машина успела остановиться.

В ходе проверки прокуратура оценит соблюдение требований градостроительного законодательства при проведении работ, отметили в ведомстве.

Накануне московская прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств пожара на Открытом шоссе в Восточном административном округе, произошедшего днем ранее. Площадь возгорания в нежилом здании на территории Московского завода специализированных автомобилей (МЗСА) достигла 2 тыс. кв. м. В результате с крыши постройки частично обрушилась кровля.