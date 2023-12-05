Озеленители Красноярска начали подготовку к весне

Озеленители в Красноярске начали готовиться к весеннему сезону. Они выполняют обрезку деревьев в питомнике, сообщает пресс-служба мэрии областного центра во вторник, 5 декабря.

Данный период считается лучшим для подобных работ, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Сейчас деревья находятся в спячке, сокодвижение их минимально. Весной ветви дадут новые побеги, и деревья будет развиваться и в ширину.

Ранее в декабре сообщалось, что в центре Красноярска появилась мини-оранжерея. В ней высадили диффенбахию, фикус витой, аглаонему, хамедорею и бромелиевые.