Детям в Забайкалье вручат почти 60 тыс. новогодних подарков

Почти 60 тыс. подарков вручат детям из неполных, многодетных, малообеспеченных семей, а также их семей участников СВО и ребятам с особенностями в Забайкальском крае в 2023 году. Это на 5 тыс. больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регионального Фонда развития.

В районах и округах уже заканчивают формировать списки, пишет ИА ChitaMedia. Первые подарки отгрузят 8 декабря в Каларский район. В ближайшее время новогодние презенты начнут доставлять и в другие районы, транспорт уже организован.

Подарки будут выдавать в местных учреждениях соцзащиты или в администрации. Что касается детей из Читы, то их поздравят на елках в детских садах и школах.

Ранее в декабре россияне назвали самые неудачные новогодние подарки. Среди них — носки, халаты, косметика и средства гигиены. При этом 18% респондентов заявили, что самое худшее, что может случиться в Новый год, — это полное отсутствие поздравлений.