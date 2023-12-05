Остановки в Ставрополе украсили новогодними плакатами

Автобусные остановки в Ставрополе готовят к Новому году. В лайт-боксах разместили 460 тематических праздничных плакатов, сообщает во вторник, 5 декабря, пресс-служба городской администрации.

По словам мэра краевой столицы Ивана Ульянченко, при оформлении остановочных пунктов дизайнеры брали за основу местные достопримечательности: Триумфальную арку, Ангела-хранителя, памятник Михаилу Лермонтову. На фоне этих объектов изображены играющие дети.

Как отмечает ИА StavropolMedia, появление гигантских открыток на остановках зимой уже стало новогодней традицией. Между тем, в Ставрополе также украсят и другие городские локации, въездные группы, здания.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе на зиму отключили музыкальные ступени в подземном переходе на улице Дзержинского. В холодное время года электронные компоненты подвержены повышенному износу.