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Эксперт оценил сообщения о возможном поднятии уровня взноса по льготной ипотеке

Сырцов: действие льготных ипотек придает позитивный импульс развитию стройотрасли
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Дальнейшее ужесточение адресных ипотечных программ нецелесообразно, считает управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Об этом он рассказал «Известиям» 5 декабря.

«Их продление на текущих условиях и даже расширение не нанесет ущерб макроэкономической стабильности, ведь банки проводят комплексную проверку заемщиков, а число просроченных задолженностей в России сохраняется на сравнительно невысоком уровне», — сказал он.

При этом действие адресных программ придает позитивный импульс развитию строительной отрасли, которая вносит важный вклад в формирование ВВП, а также помогает обновлять жилищные условия нуждающимся категориям граждан, уточнил эксперт.

«Вместе с тем всеобщую льготную ипотеку стоит пролонгировать только в период действия экстремально высокой ключевой ставки (более 10%), чтобы избежать спекулятивного спроса, который ведет к ускоренному росту цен на новостройки», — предположил Сырцов.

Жилой фон: первоначальный взнос по ипотеке могут поднять до 30%
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Ранее в этот день три источника рассказали «Известиям», что правительство РФ обсуждает повышение первоначального взноса по льготной ипотеке до 30%. Один из собеседников отметил, что параметр в 30% рассматривается не для всех программ с господдержкой.

До этого, 2 декабря, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил журналистам, что кабмин планирует повысить первоначальный взнос по льготной и семейной ипотеке. По его словам, мера призвана регулировать выдачу ипотечного займа.

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