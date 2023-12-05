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Все три тендера на строительство Южного обхода отменили в Рязани

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В Рязани отменены все три тендера на строительство Южного обхода города. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на соответствующую информация на портале госзакупок.

Решение об отмене аукционов принято на основании приказа федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга».

Ранее в конкурсной документации было указано, что на строительство дороги намеревались направить 7 млрд, 15 млрд и 11,4 млрд рублей.

Как уточняет 62INFO.ru, сведения о новых конкурсных процедурах по поискам подрядчиков на данный момент отсутствуют.

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