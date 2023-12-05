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Муниципалитеты Мурманской области получили еще 12 новых детских автобусов

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Пять муниципальных образований Мурманской области получили 12 новых детских автобусов. Об этом региональное министерство информационной политики сообщает во вторник, 5 декабря.

«Сегодня на площадке перед областным центром образования «Лапландия», ключи от новых автобусов вместимостью от 10 до 31 места получили представители администраций пять муниципальных образований — Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, ЗАТО г. Заозерск и Печенгского округа», — говорится в сообщении.

Как уточняет ИА «Би-порт», транспорт приобретен в рамках реализации стратегического плана «На Севере — жить». Каждая машина оснащена тахографами, спутниковой навигацией, маячками желтого или оранжевого цветов.

Всего за четыре года в регион поступили 76 школьных автобусов. Из них 21 — в 2023 году. Девять машин закупили в первой половине года на средства федерального бюджета, еще 12 — в конце года.

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