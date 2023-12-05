«Роснефть» и Удмуртия договорились о развитии проектов в области автотуризма
«Роснефть» и Агентство по туризму Удмуртской Республики займутся развитием совместных проектов в области внутреннего туризма. Соответствующие договоренности были достигнуты в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
Как сообщили в пресс-службе нефтяной компании, в рамках сотрудничества стороны будут проводить мероприятия, которые направлены на удовлетворение спроса на внутренний автомобильный туризм и продвижение туристического потенциала региона.
Кроме того, участники будут работать над повышением комфорта автотуристов за счет развития придорожного сервиса и инфраструктуры розничной сети «Роснефть», которая представлена в регионе автозаправочными станциями «Башнефть».
Ранее были презентованы туристические маршруты, пролегающие через инфраструктуру АЗС «Роснефть» в Тульской, Воронежской, Архангельской, Ульяновской областях, также разрабатываются маршруты в Алтайское крае. Кроме того, компания будет сотрудничать в области развития внутреннего туризма с московским комитетом по туризму.
«Роснефть» также запустила специальную информационно-сервисную платформу «Горизонты России: Поехали с нами!». Спецпроект позволяет автотуристам выбрать и спланировать маршрут по интересным местам через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС.