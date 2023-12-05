В бюджет РФ за девять месяцев поступило налогов на 13,3 трлн рублей
За девять месяцев в федеральный бюджет поступило налогов на 13,3 трлн рублей, следует из данных аналитического портала Федеральной налоговой службы (ФНС), которые изучили «Известия» 5 декабря.
За 10 месяцев бюджет получил 15,6 трлн рублей. Поступления складываются в основном за счет налога на прибыль организаций, на добавленную стоимость, на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также на доходы физлиц.
Ранее, 21 ноября, глава ФНС Даниил Егоров на встрече с Владимиром Путиным заявил, что налоговые показатели федеральной казны выходят «в небольшую положительную зону в районе 1%».
1 декабря сообщалось, что федеральный бюджет России в январе–октябре, по уточненным данным Федерального казначейства, исполнен с дефицитом в размере 1,05 трлн рублей. Этот показатель меньше ранее опубликованной оценки Министерства финансов — 1,235 трлн рублей.