Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы, сообщает в понедельник, 5 декабря, украинское издание «Зеркало недели».

«Днепропетровщина, местные паблики сообщают о взрывах. В области идет воздушная тревога», — говорится в Telegram-канале издания.

По данным официального ресурса для оповещения населения, вечером в понедельник в регионе объявлялась воздушная тревога.

Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее в этот день глава администрации Львовской области Максим Козицкий сообщал о повреждении объекта инфраструктуры на территории региона. В понедельник взрывы также звучали в Винницкой области, а также в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.