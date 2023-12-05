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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

«Зеркало недели»: в Днепропетровской области Украины прогремели взрывы
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mykola Miakshykov
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В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы, сообщает в понедельник, 5 декабря, украинское издание «Зеркало недели».

«Днепропетровщина, местные паблики сообщают о взрывах. В области идет воздушная тревога», — говорится в Telegram-канале издания.

По данным официального ресурса для оповещения населения, вечером в понедельник в регионе объявлялась воздушная тревога.

Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

Ударная неделя: нанесен ущерб тыловой инфраструктуре Украины
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Ранее в этот день глава администрации Львовской области Максим Козицкий сообщал о повреждении объекта инфраструктуры на территории региона. В понедельник взрывы также звучали в Винницкой области, а также в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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