В Екатеринбурге автомобиль опрокинулся и сбил двух пешеходов на переходе

В Екатеринбурге автомобиль опрокинулся, сбив двух пешеходов на пешеходном переходе. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает ГИБДД Свердловской области в Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел около 15:00 по местному времени (около 13:00 мск). По предварительным данным ведомства, 49-летний водитель Mitsubishi Delica при перестроении не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся и наехал на двух человек, которые ожидали разрешающий сигнал светофора.

Пешеходы получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу, дополняет региональная Госавтоинспекция.

Ранее, 2 декабря, на Камчатке водитель автомобиля въехал в колонну военнослужащих на 26-м км трассы Петропавловск-Камчатский – Елизово неподалеку от воинской части. В результате ДТП госпитализировали шесть человек, еще нескольким оказали помощь на месте. Кроме того, один из пострадавших был в светоотражающем жилете, но водитель не успел среагировать, так как ехал на скорости более 80 км/ч.