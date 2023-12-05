Послы стран Балтии выразили Польше демарш из-за блокады границы с Украиной

Послы Латвии, Литвы и Эстонии в Варшаве выразили властям Польши свое недовольство тем, что польские перевозчики блокируют движение грузового автотранспорта на границе с Украиной. Об этом сообщил портал ERR во вторник, 5 декабря, со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Эстонии Бриты Кикас.

«В Варшаве состоялся демарш трех послов стран Балтии в министерстве инфраструктуры Польши», — приводит портал слова Кикас.

Она отметила, что блокировка польскими водителями грузовиков границы привела к сложной ситуации в сфере международных перевозок.

«Мы уважаем право водителей грузовиков митинговать. Но, к сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики. Со своей стороны мы поднимаем этот вопрос с Польшей и надеемся, что решение будет найдено в ближайшее время в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Европейской комиссией», — указала Кикас.

Ранее в этот же день член Европарламента от Польши Лешек Миллер обратился к Еврокомиссии с вопросом о ее действиях в связи с протестами польских перевозчиков на границе с Украиной. Евродепутат предложил разобраться в претензиях поляков.

Представитель Комитета защиты перевозчиков и работодателей Томаш Борковский, в свою очередь, заявил, что блокирующие границу с Украиной польские перевозчики угрожают ужесточить протест, если правительство Польши не решит проблему до четверга. Он подчеркнул, что основным требованием протестующих является восстановление разрешений на коммерческие перевозки, поскольку после его отмены за последний год на Украине было создано 12 тыс. транспортных компаний.

При этом Борковский не уточнил, какие именно меры по ужесточению протеста будут предпринимать протестующие.

В начале ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее польские дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.