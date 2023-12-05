Реклама
Прямой эфир
Мир
На Кубе начали прием российских карт «Мир»
Мир
В Германии минимум три человека погибли из-за непогоды
Мир
Лавров обсудил ситуацию вокруг сектора Газа с главой МИД Ирана
Общество
Роспотребнадзор заявил о случаях заболевания микоплазменной инфекцией в РФ
Армия
Мишустин заявил о двукратном росте производства БПЛА в РФ в 2023 году
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье
Мир
В Израиле допустили заключение нового временного перемирия с ХАМАС
Экономика
В бюджет РФ за девять месяцев поступило налогов на 13,3 трлн рублей
Экономика
Курс евро на торгах Мосбиржи вырос до 100 рублей впервые с 26 октября
Туризм
«Роснефть» и Удмуртия договорились о развитии проектов в области автотуризма
Мир
Всемирная метеослужба назвала десятилетие 2011-2020 самым теплым
Мир
В Германии нашли виновного в хаосе на железных дорогах после снегопада
Мир
Ушаков заявил о желании РФ долгосрочного перемирия на Ближнем Востоке
Мир
Глава МИД Словакии заявил о невозможности вступления Украины в ЕС в данный момент
Общество
Температура воздуха в Якутии местами опустилась до –57 градусов

Послы стран Балтии выразили Польше демарш из-за блокады границы с Украиной

0
Фото: REUTERS/Yan Dobronosov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Послы Латвии, Литвы и Эстонии в Варшаве выразили властям Польши свое недовольство тем, что польские перевозчики блокируют движение грузового автотранспорта на границе с Украиной. Об этом сообщил портал ERR во вторник, 5 декабря, со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Эстонии Бриты Кикас.

«В Варшаве состоялся демарш трех послов стран Балтии в министерстве инфраструктуры Польши», приводит портал слова Кикас.

Она отметила, что блокировка польскими водителями грузовиков границы привела к сложной ситуации в сфере международных перевозок.

«Мы уважаем право водителей грузовиков митинговать. Но, к сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики. Со своей стороны мы поднимаем этот вопрос с Польшей и надеемся, что решение будет найдено в ближайшее время в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Европейской комиссией», указала Кикас.

Неравный дальнобой: в Польше грозят полностью заблокировать КПП с Украиной
Сколько на границе скопилось машин и чего требуют грузоперевозчики

Ранее в этот же день член Европарламента от Польши Лешек Миллер обратился к Еврокомиссии с вопросом о ее действиях в связи с протестами польских перевозчиков на границе с Украиной. Евродепутат предложил разобраться в претензиях поляков.

Представитель Комитета защиты перевозчиков и работодателей Томаш Борковский, в свою очередь, заявил, что блокирующие границу с Украиной польские перевозчики угрожают ужесточить протест, если правительство Польши не решит проблему до четверга. Он подчеркнул, что основным требованием протестующих является восстановление разрешений на коммерческие перевозки, поскольку после его отмены за последний год на Украине было создано 12 тыс. транспортных компаний.

При этом Борковский не уточнил, какие именно меры по ужесточению протеста будут предпринимать протестующие.

В начале ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее польские дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023