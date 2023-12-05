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В Тульской области изготовили 9,5 тыс. т кефира в 2022 году

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Туластат опубликовал данные об объеме кефира, изготовленного в Тульской области в 2022 году. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает ТСН24.

Так, в регионе произвели 9,5 тыс. т кефира, что составляет 44% от объема всей кисломолочной продукции.

Как отмечает издание, в Туле и области увеличивается производство йогурта. По данным Туластата, за 2022 год было изготовлено 2,4 тыс. т полезного продукта, что на 9,1% больше по сравнению с предыдущим годом.

Ранее врач-диетолог, д.м.н. Михаил Гинзбург назвал творог, сметану и кефир самыми полезными кисломолочными продуктами. Одна-две порции таких продуктов в сутки позволяют гарантированно получить суточную норму кальция, бифидо- и лактобактерий.

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