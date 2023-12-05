В Венгрии раскритиковали посла США за намеки на антисемитизм в стране

Посол США в Будапеште Дэвид Прессман не уважает волю венгров и ведет себя так, будто Венгрия — один из американских штатов. Об этом 4 декабря заявил государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИДе Тамаш Менцер.

«Дэвид Прессман ведет себя так, словно Венгрия — 51-й штат США, а он — губернатор», — приводит его слова The Budapest Times.

Так Менцер прокомментировал заявление посла США, который в ходе церемонии открытия 12-го фестиваля еврейского кино в Будапеште раскритиковал плакаты, намекавшие на связь семьи крупных американских бизнесменов еврейско-венгерского происхождения Соросов с руководством Европейской комиссии (ЕК), и увидел в них намек на антисемитизм.

«Мы обычно называем их (финансиста Джорджа Сороса и его сына. — Ред.) талантливыми венграми, но проблема в том, что они используют свой талант в плохих целях: они поддерживают миграцию и войну. Мы поддерживаем мир и говорим «нет» миграции, это решение венгерских избирателей должны уважать все. Проблема в том, что посол США этого не делает», — отметил представитель МИД Венгрии.

Он указал, что его страна — одно из лучших мест с точки зрения безопасности для евреев. В то же время в США, где евреи составляют всего 2% населения, против них совершается 55% преступлений на почве ненависти, подчеркнул Менцер.

В феврале этого года представитель венгерского МИД Мате Пацолаи заявил, что Будапешт считает возмутительными и ложными обвинения в антисемитизме, прозвучавшие от постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая обвинила венгров в разрушении памятника жертвам Холокоста. Тогда венгерская сторона потребовала официальных извинений от американских дипломатов.