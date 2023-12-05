Курс евро на торгах Мосбиржи вырос до 100 рублей впервые с 26 октября
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже краткосрочно вырос до 100 рублей впервые с 26 октября. Об этом свидетельствуют данные площадки, во вторник, 5 декабря.
Так, по данным на 16:46, курс европейской валюты вырос на 1,53%, до 100 рублей. К 16:57 курс евро опустился до отметки 99,94 рубля.
Курс доллара на торгах также прибавил к этому времени 1,36%, поднимаясь до 92,23 рубля.
1 декабря эксперты спрогнозировали курс американской валюты. По словам управляющего директора по инвестициям УК ПСБ Николая Ряскова, в конце года доллар будет стоить примерно 95 рублей. Рясков отметил, что американская валюта дорожает на торгах второй день.
В тот же день курс доллара на Мосбирже поднялся выше 90 рублей впервые с 20 ноября. Так, в тот день на 13:03 американская валюта выросла на 0,65% — до 90,03 рубля. Тогда же курс евро поднялся до 98,22 рубля (+0,84%), а юань до 12,588 рубля (+0,79%).