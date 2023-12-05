Суд продлил арест экс-замглавы Минцифры Паршину по делу о взятке

Суд в Москве продлил арест экс-замглавы Минцифры Максиму Паршину по уголовному делу о получении взятки в размере 3,5 млн рублей. Об этом 5 декабря сообщили «Известиям» в Басманном суде.

Арест продлен также бизнесмену Александру Моносову, подозреваемому в даче взятки. Фигуранты останутся под стражей до 12 марта 2024 года.

В начале сентября суд продлевал арест фигурантов до декабря. Тогда заседание проходило в закрытом от слушателей и представителей СМИ режиме. Соответствующее ходатайство заявили следователь и адвокаты, объяснив это тем, что расследование по делу не завершено.

Экс-замглавы Минцифры Паршин, курировавший в том числе вопросы грантовой поддержки IT-компаний, был уволен со своего поста 21 июля 2023 года. Ему было предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сам фигурант свою вину не признает.

Расследование уголовного дела продолжается.

В августе генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить законность использования бюджетных средств, направленных на развитие отрасли информационных технологий.