В парке развлечений «Сказка» открылся новый всепогодный каток

В парке развлечений «Сказка» заработал всепогодный открытый каток с искусственным покрытием. Это атмосферное место для семейного, романтичного отдыха и дружеских встреч в окружении лесного пейзажа природного парка. Каток расположен вдали от домов и промышленных объектов, за счет чего создается ощущение настоящей лесной сказки и отдыха на природе.

Площадь катка — 1000 квадратных метров. Искусственное покрытие позволяет кататься в любую погоду. В будние дни посещение катка — бесплатно.

Уютная ледовая площадка находится в лесной зоне природного-исторического парка «Москворецкий». Атмосферу дополняет яркая иллюминация, световые фигуры и праздничная музыка. Рядом можно переодеться и погреться в павильоне Эко Лофта, или перекусить в теплом кафе. Есть прокат коньков детского и взрослого размера.

Каток в «Сказке» отлично подойдет для размеренного и неспешного катания, в том числе для новичков и семей с маленькими детьми от 2 лет. Для детей есть тренажеры-пингвины. Трижды в день каток заливают заново, что позволяет сохранять идеальное ледовое покрытие.

Каток в «Сказке» — отличное место для атмосферных фотосессий. Вместо скучных однотонных бортиков каток окружает стильное деревянное ограждение, красивый холодный свет и локации в стиле лофт.

Это один из двух катков с искусственным покрытием в Западном административном округе Москвы, и единственный – в Крылатском.

Зимний кластер в парке развлечений «Сказка» — помимо катка всю зиму в эко пространстве парке будет работать тюбинговая горка и лыжная трасса протяженностью один километр.

График работы: ежедневно, с 10.00 до 22.00, технические перерывы 13.00-13.15, 16.00-16.30, 19.00-19.15