Жителю Пензы вынесли приговор за гибель двух женщин в ДТП

Суд в Мордовском районе Тамбовской области вынес приговор 49-летнему автомобилисту из Пензы, по вине которого в ДТП две женщины погибли и две пострадали. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла 14 апреля 2023 года на 130-м км автодороги Воронеж – Тамбов. Водитель легкового Renault Symbol врезался в движущуюся впереди «Лада Калину», которую от удара отбросило на встречный «КамАЗ», а затем на автопоезд, расположенный за пределами проезжей части с включенной аварийной сигнализацией.

В результате ДТП две пассажирки «Лады» погибли. Две пассажирки Renault получили травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Суд признал водителя Renault Symbol виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, причинение тяжкого вреда здоровью человека». Он приговорен к трем годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В последующие два с половиной года он не имеет права садиться за руль. В законную силу приговор пока не вступил.