Власти Читы потратят 20 млн рублей на отлов бездомных собак

Власти Читы потратят 20 млн рублей на услуги отлова и содержания бродячих собак. Такая информация опубликована на сайте госзакупок, сообщает ИА ChitaMedia во вторник, 5 декабря.

В документах указывается, что работы включают отлов, содержание, вакцинацию, стерилизацию и обозначение собак, а также их возвращение в места обитания. Часть псов будут нуждаться в постоянном содержании в приюте, а травмированных и больных будут усыплять.

В настоящий момент ведется поиск подрядчика. Временные рамки предоставления услуги не установлены.

Ранее в октябре «Известия» писали, что в России готовят законопроект, который устанавливает административную ответственность в виде штрафов за выгул потенциально опасных пород собак без поводка и намордника. Инициативу поддерживают некоторые законодательные собрания регионов.