Температура воздуха в Якутии местами опустилась до -57 градусов

Температура воздуха в Якутии продолжает понижаться до рекордных значений, 5 декабря градусники многих сел фиксировали температуру до -57 градусов, что является аномально холодной погодой для декабря в Якутии. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале якутского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Так, градусник в селе Оймякон опустилась до -57 градусов, в других селах под названиями Чурапча, Ытык-Кюель, Теплый Ключ и Хабардино — до -52 градусов. При этом в Томпонском районе ночью ожидается до -53-58 градусов. В целом, средняя температура по всей области — в районе -50 градусов.

Местные жители развлекают себя, так называемым «якутским салютом». Для этого необходимо выйти на улицу с ковшом, наполненным кипятком, и затем опрокинуть его над головой. В итоге получаются эффектные кадры.

Ранее в этот день жительница республики Туяра Захарова рассказала «Известиям», что скачок температуры был резким. По ее словам, в ноябре было тепло, а затем неожиданно пришел «жуткий холод». Она также отметила, что в последнее время увеличилось количество ветров.

Накануне сроки начала ремонтных работ на электросетях Якутска и Верхневилюйского, Сунтарского, Усть-Майского районов перенесли из-за низких температур. Как уточняет ИА YakutiaMedia со ссылкой на Центральные и Западные электрические сети, плановые работы должны были провести 4 декабря. Когда их начнут — не сообщается.