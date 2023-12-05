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Победители премии #МЫВМЕСТЕ примут участие в Молодежном дне ПМЭФ-2024

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Памятные дипломы с приглашением принять участие в Молодежном дне Петербургского международного экономического форума, который состоится 8 июня 2024 года, получат все победители международной премии #МЫВМЕСТЕ. Торжественные церемонии вручения наград проходят в рамках одноименного Международного форума гражданского участия на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.

Премия #МЫВМЕСТЕ — продолжение одноименной акции взаимопомощи и общероссийская площадка, позволяющая выявлять, продвигать и поощрять лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Фонд «Росконгресс» выступает партнером премии.

В День добровольца (волонтера), который отмечается в России 5 декабря, председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев отметил важность деятельности волонтеров, их вклад в развитие общества. Особым вниманием отмечены победители международной премии #МЫВМЕСТЕ, которые награждаются в рамках Международного форума гражданского участия.

«Участие в Молодежном дне ключевой конгрессно-выставочной и деловой площадки России позволит победителям премии #МЫВМЕСТЕ не только рассказать об историях своего успеха, проектах и идеях, но и принять участие в деловой программе ПМЭФ, встретиться с представителями органов власти, бизнесменами, руководителями крупных компаний и корпораций, провести с ними живой диалог. Я убежден, что для молодых людей это лучший старт и уникальная возможность окунуться в деловую среду и ее атмосферу. Ребята — обладатели наград #МЫВМЕСТЕ абсолютно точно заслуживают и должны быть на площадке ПМЭФ. Их работа и их инициативы — это самая лучшая демонстрация того, что возможно всё», — подчеркнул председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

В дипломы, которые вручаются победителям премии, интегрированы специальные QR-коды сервиса дополненной реальности Фонда «Росконгресс» MARMA. С его помощью можно узнать подробную информацию о деятельности Фонда, а также о его социальных инициативах.

Один из таких проектов — «Школьный друг» — представит его автор и координатор Илья Гулидин, который примет участие в тренд-сессии «Добровольчество как метод воспитания гармонично развитой личности» 6 декабря. В рамках сессии он расскажет о социальном проекте Фонда, направленном на содействие в социализации и адаптации детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, путем интеграции их в культурную среду и создания дополнительных образовательных возможностей.

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проходит в Москве с 4 по 8 декабря. Деловая программа включает в себя панельные заседания, стратсессии, дискуссии и мастер-классы с участием более 150 спикеров — лидеров мнений, руководителей НКО и волонтерских организаций, представителей коммерческих компаний и средств массовой информации.

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ — главное событие в сфере добровольчества и социального лидерства. В 2023 году Форум стал частью Международной выставки-форума «Россия» — масштабной площадки, на которой представлены главные достижения страны, технологические разработки и научные открытия, ключевые успехи в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах. Форум даст возможность связать все представленные достижения регионов, компаний и сообществ с вкладом в общий успех добровольческой сферы и общественного лидерства.

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