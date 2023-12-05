Аномальное похолодание спрогнозировали в Ульяновской области

МЧС предупредило жителей Ульяновской области об ухудшении погодных условий. В ближайшие дни температура воздуха будет значительно ниже нормы.

В регионе объявили «оранжевый» уровень опасности. Похолодание ожидается с 7 по 12 декабря, уточняет Ulpravda.ru. Ожидается, что среднесуточная температура будет ниже нормы на 9 градусов и более.

Ранее предупреждение о похолодании озвучили синоптики в Самарской области. В ближайшие три дня в регионе температура понизится до –23 градусов.

Сотрудники МЧС рекомендуют гражданам сократить время пребывания на открытом воздухе и не допускать переохлаждения.