Пенсионерка лишилась 6 млн рублей из-за лжеброкеров в Петербурге

Полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку по факту мошенничества в отношении 68-летней пенсионерки. Потерпевшая лишилась 6 млн рублей.

По словам женщины, она зарегистрировалась на «брокерском сайте». С 30 августа по 30 ноября она осуществляла денежные переводы по реквизитам, которые предоставили злоумышленники. Для получения денег пенсионерка заложила принадлежащие ей квартиру и машину. Об этом сообщает телеканал «78».

Заподозрив обман, потерпевшая рассказала о финансовых операциях своей дочери. Родственница рекомендовала женщине незамедлительно обратиться в полицию. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В Республике Коми 61-летний мужчина лишился свыше 1,4 млн рублей, пытаясь получить доход на фондовой бирже. Потерпевший переводил деньги на посторонние счета после общения с «консультантом платформы по торговле криптовалютой».