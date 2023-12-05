Москалькова сообщила, что находится на плановой госпитализации

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во вторник, 5 декабря, сообщила, что находится на плановой госпитализации.

Ранее в этот день в СМИ появилась информация, что Москалькова находится в больнице.

«Получаю много звонков и сообщений с вопросом о том, как я себя чувствую. Благодарна всем за волнение и ваше внимание. В настоящее время нахожусь на плановой госпитализации», — написала она в своем Telegram-канале.

В 2016 году Москалькова была назначена на пост уполномоченного по правам человека в России, в 2021-м после внесения кандидатуры президентом страны Владимиром Путиным была избрана на должность повторно.