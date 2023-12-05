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Страны Персидского залива обязались выделить еще более $1,6 млрд на поддержку Газы

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Лидеры стран членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) обязались дополнительно выделить более $1,6 млрд на восстановление сектора Газа. Об этом говорится в заявлении по итогам 44-й сессии организации, состоявшейся во вторник, 5 декабря, в Дохе.

«Саммит подтвердил, что Совет сотрудничества поддерживает братский палестинский народ. <…> Страны Персидского залива <…> обязались выделить сумму в размере $1,6 млрд, кроме того, направлять двустороннюю помощь как в натуральной, так и финансовой форме, а также неофициальную помощь», сказано в заявлении.

Лидеры стран Персидского залива предупредили также об опасности расширения конфронтации и распространения конфликта на другие регионы Ближнего Востока, что «приведет к тяжелым последствиям для народов региона и для безопасности мира в целом».

Участники сессии призвали международное сообщество вмешаться, чтобы установить прекращение огня и защитить палестинское гражданское население, а также принять необходимые меры в рамках международного права, «чтобы отреагировать на действия Израиля и его политику коллективного наказания в отношении беззащитных жителей Газы», указано в заявлении.

В ССАГПЗ входят Бахрейн, Саудовская Аравия, Оман, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Катар.

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В конце ноября контактная группа по ситуации в секторе Газа, в которую входят министры иностранных дел Египта, Индонезии, Турции, Иордании, Нигерии, Палестины и Саудовской Аравии, указала на то, что «преступления Израиля», совершенные в палестинском анклаве, не должны быть оправданы. На переговорах в Париже и Лондоне делегаты группы подчеркнули важность достижения прекращения огня в Газе.

Тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль необходимо привлечь к ответственности за действия в секторе Газа и заставить соблюдать международное право. По его словам, все страны Запада игнорируют агрессию Израиля в секторе Газа.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от таких условий.

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